Проблеми з постачанням німецької зброї - це ганебна ситуація для Німеччини, - німецький політолог Умланд
Німецький політолог Андреас Умланд розповів, що Німеччина не найкращий партнер для військово-технічного співробітництва, але має свої переваги в інших сферах
Політолог розповів про це в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Якби Ви спостерігали за тим, що відбувається з німецькою армією Бундесвер за останні 20 років, Ви б не дивувалися такими ганебними ситуаціями. Ми мали безліч таких інцидентів: коли кулемети не стріляли, вертольоти не літали, човни не плавали з тих чи інших причин. Це не варто інтерпретувати, як щось антиукраїнське чи проросійське.Проблеми з німецькою зброєю є давно і не відносяться до України.Для Німеччини це ганебна ситуація багато років.Наразі починають над цим працювати.Прийнятий особливий бюджет і я розглядаю труднощі з поставками зброї, як ще один різновид того, що ми багато років спостерігаємо.І все-таки рішення є. Постачання чужої зброї з Німеччини в Україну. Наразі українські солдати навчаються застосовувати німецьку важку техніку. Те, що це не так відбувається, як того хотілося б, це пов'язано з тим, що Німеччина не найкращий партнер для військово-технічного співробітництва. Вона має свої переваги в інших сферах", - наголосив Умланд.
Також експерт додав, що десятиліттями було недофінансування німецької армії.
"Німеччині, яка знаходилася під ширмою США і завжди мала контингенти американської зброї, американських солдатів. Тому Німеччина опинилася в комфортній ситуації, коли Вашингтон і Брюссель, тобто НАТО та США, дбали про німецьку національну безпеку і цей ефект помножився у 90 році з розпадом Радянського Союзу і вступом до НАТО та в Європейський Союз.Німеччина перебуває у зручному географічному положенні та оточена друзями. Для Німеччини національна безпека не є великою проблемою.Тому десятиліттями було недофінансування німецької армії. Цього року прийнято новий бюджет, який має це виправити та призведе до того, що німецька армія стала боєздатною", - підсумував Умланд.
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