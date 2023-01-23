"Продавали" росіянам українські паспорти по $10 тис: СБУ затримала зловмисників у Києві

Про це СБУ повідомляє у telegram.

"Головне управління внутрішньої безпеки СБУ нейтралізувало у Києві зловмисників, які налагодили схему фейкового набуття громадянства України", - ідеться в повідомленні.

Ділки представлялись співробітниками СБУ і пропонували іноземцям своє "сприяння" в отриманні українського паспорта.

Для цього обіцяли клієнтам використати начебто власні зв’язки у правоохоронних органах. Вартість "послуги" становила 10 тис. доларів.

Саме за таку суму учасники банди гарантували оформлення українського громадянства для росіянки, яка має посвідку тимчасового проживання на території України.

Для "переконливості" зловмисники пред’явили громадянці РФ фейкове "службове посвідчення".

Співробітники СБУ затримали ділків під час передачі першої частини грошей за паспорт.

За даними слідства, фігурантами виявились двоє жителів столиці, один з яких притягувався до кримінальної відповідальності за напад на поліцейського.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення винних до відповідальності.

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