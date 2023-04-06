Продавав землі лісництва: На Миколаївщині викрили депутата облради від забороненої партії ОПЗЖ
Депутат від забороненої партії ОПЗЖ Миколаївської облради роздавав землі лісництва своєму оточенню. Зловмисника викрили правоохоронці
Про це інформує Державне бюро розслідувань.
Правоохоронці викрили депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Миколаївської обласної ради та директора державного лісгоспу, який незаконно роздавав землі лісництва своєму оточенню.
Слідство встановило, що посадовець державного підприємства "Баштанський лісгосп" на Миколаївщині незаконно роздав в оренду понад 250 га землі фонду.
Водночас підприємці замість відновлення лісу, на сотнях гектарах засіяли пшеницю для отримання прибутків.
Повідомляється, що державі завдана шкода на понад 6,4 млн гривень.
Посадовцю оголосили підозру у перевищення службових повноважень, які спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.
"Для забезпечення відшкодування завданих збитків державі підготовлено клопотання про арешт майна підозрюваного", - пояснюють правоохоронці.
Депутат від забороненої партії ОПЗЖ загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.
- Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно) для колишнього народного депутата-втікача від забороненої ОПЗЖ Рената Кузьміна без права на внесення застави.
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