Продовольча, енергетична і фінансова криза зачепить більшість країн світу і позначиться на житті 1,6 млрд людей, – ООН
Щонайменше один аспект світової кризи зачепить 1,6 млрд людей у світі
Про це йдеться у доповіді Глобальної кризової групи ООН щодо продовольчих, енергетичних та фінансових систем, пише Інтерфакс-Україна.
Згідно з документом, близько 1,6 млрд людей у 94 країнах світу перебувають під загрозою голоду та бідності. Їх зачепить щонайменше один з аспектів світової кризи.
"Серйозного удару вже завдано по вразливих людях і країнах, але не помиляйтеся: жодна країна, жодна спільнота не залишаться незачепленими кризою, яка вартує багатьох життів", - прокоментував звіт генсек ООН Антоніу Гутерреш.
Людям у всьому світі війни та інші кризи загрожують безпрецедентною хвилею голоду та злиднів, залишаючи за собою соціальний та економічний хаос, додав він.
За оцінками ООН, близько 1,2 млрд живуть у країнах, що перебувають у стані "ідеального шторму" і є серйозно вразливі за всіма трьома аспектами - продовольчим, енергетичним та фінансовим.
- Раніше ООН зазначала, що війна Росії проти України розпалила тривимірну глобальну кризу - продовольчу, енергетичну і фінансову. Вона б'є по найбільш вразливим людям і країнам.
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