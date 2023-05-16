"Продовжують прикриватися школами та лікарнями": партизани знайшли один зі сховків окупантів на Донеччині
Росіяни продовжують розміщувати особовий склад у школах на тимчасово окупованих територіях України. Один із таких сховків знайшли партизани на Донеччині
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Будівлі однієї із місцевих шкіл міста Ясинувата Донецької області російські окупанти використовують для розміщення особового складу. У дворі школи схована військова техніка, підвальні приміщення служать як укриття", - йдеться у повідомленні.
"Загалом росіяни продовжують прикриватися школами та лікарнями, де йде освітній процес або ж лікування цивільних відповідно", - додали в ЦНС.
- Іще в грудні було відомо, що загарбники облаштували шпиталь для поранених у пологовому будинку Луганська, а в Мелітополі - у дитячому санаторії.
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