Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Будівлі однієї із місцевих шкіл міста Ясинувата Донецької області російські окупанти використовують для розміщення особового складу. У дворі школи схована військова техніка, підвальні приміщення служать як укриття", - йдеться у повідомленні.

"Загалом росіяни продовжують прикриватися школами та лікарнями, де йде освітній процес або ж лікування цивільних відповідно", - додали в ЦНС.