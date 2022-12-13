Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 13 грудня.

"Російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру лікувальних та санаторно-курортних закладів на тимчасово окупованій та зайнятій територіях України для надання кваліфікованої медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям", - йдеться в повідомленні.

Так, у місті Луганськ один із корпусів пологового будинку окупанти переобладнали під військовий шпиталь.

А в місті Мелітополь у якості військового шпиталю використовуються приміщення дитячого санаторію.

Для надання медичної допомоги залучається медичний персонал з Російської Федерації.

Раніше повідомлялось, що лікарні у тимчасово окупованих районах Луганщини примусово виписують хворих, які ще не закінчили лікування, щоб звільнити місця для поранених російських військових.

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