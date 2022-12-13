Генштаб: Загарбники облаштували шпиталь для поранених у пологовому будинку Луганська, а в Мелітополі - у дитячому санаторії
Ворог продовжує використовувати українську інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях України для надання меддопомоги пораненим солдатам
Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 13 грудня.
"Російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру лікувальних та санаторно-курортних закладів на тимчасово окупованій та зайнятій територіях України для надання кваліфікованої медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям", - йдеться в повідомленні.
Так, у місті Луганськ один із корпусів пологового будинку окупанти переобладнали під військовий шпиталь.
А в місті Мелітополь у якості військового шпиталю використовуються приміщення дитячого санаторію.
Для надання медичної допомоги залучається медичний персонал з Російської Федерації.
- Раніше повідомлялось, що лікарні у тимчасово окупованих районах Луганщини примусово виписують хворих, які ще не закінчили лікування, щоб звільнити місця для поранених російських військових.
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