Продуктові набори для ветеранів Чернігівщини: російська пропаганда запустила новий фейк
Пропагандисти поширюють світлини з нібито подарунками для ветеранів Другої світової війни від імені голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Путінські пропагандисти критикують "продуктовий набір" за бідність та примітивність і висвітлюють це, як неповагу до ветеранів Другої світової війни.
На фото також розміщена вітальна листівка, у якій гасло "Слава Україні" росіяни порівнюють з вітанням "Хайль Гітлер", проводячи аналогію між нацистами і українцями
"Насправді це фото є постановочним і має на меті дискредитувати місцеві органи влади. ЦПД спростовує фейк, верифікувавши інформацію у начальника Чернігівської ОВА Чауса. Він повідомив, що таких "вітальних наборів" ветеранам ніхто не відправляв, а ці фото – ворожа провокація", - йдеться у повідомленні.
- 10 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр спростувала інформацію ворога про нібито ліквідацію українських командувачів.
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