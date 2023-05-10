Продуктові набори для ветеранів Чернігівщини: російська пропаганда запустила новий фейк

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Путінські пропагандисти критикують "продуктовий набір" за бідність та примітивність і висвітлюють це, як неповагу до ветеранів Другої світової війни.

На фото також розміщена вітальна листівка, у якій гасло "Слава Україні" росіяни порівнюють з вітанням "Хайль Гітлер", проводячи аналогію між нацистами і українцями

"Насправді це фото є постановочним і має на меті дискредитувати місцеві органи влади. ЦПД спростовує фейк, верифікувавши інформацію у начальника Чернігівської ОВА Чауса. Він повідомив, що таких "вітальних наборів" ветеранам ніхто не відправляв, а ці фото – ворожа провокація", - йдеться у повідомленні.