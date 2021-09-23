Проєкт держбюджету-2022: Разумков анонсував збільшення прожиткового мінімуму "наскільки це можливо"

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.



"Збільшення прожиткового мінімуму на 200 гривень, як закладено в проєкті бюджету зараз, - це дійсно мало. Я сподіваюся, що до результатів голосування за бюджет ми зможемо виправити цю ситуацію наскільки це можливо", - цитує пресслужба слова Разумкова.



Водночас він зазначив, що показники, закладені у бюджеті, мають відповідати реальним економічним параметрам.



Так, зауважив спікер, парламент "може проголосувати будь-яку цифру, але під них треба мати гроші".



"Треба дивитися надходження, дефіцит, який є сьогодні, на невикористані ресурси, які передбачені для тих чи інших бюджетних програм. Ми повинні виходити з тих реалій, які є сьогодні", - підкреслив Разумков.

Нагадаємо, проєкт державного бюджету на 2022 рік надійшов до Верховної Ради 15 вересня 2021 року.

Верховна Рада 21 вересня прийняла до розгляду проєкт держбюджету на 2022 рік Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb