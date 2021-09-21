Рада взяла до роботи проєкт держбюджету на 2022 рік

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час засідання, передає Еспресо.TV.



"Відповідно до статті 154 Регламенту Верховної Ради, проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік вважається прийнятим Верховною Радою для подальшої роботи", - сказав Стефанчук.



Він запросив народних депутатів подавати свої поправки до проєкту держбюджету на 2022 рік.

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