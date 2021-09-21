Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка Рада взяла до роботи проєкт держбюджету на 2022 рік

Рада взяла до роботи проєкт держбюджету на 2022 рік

21 вересня, 2021 вiвторок
13:28
Економіка Руслан Стефанчук

Верховна Рада завершила розгляд проєкту державного бюджету на 2022 рік та взяла його у подальшу роботу

Про це  повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час засідання, передає Еспресо.TV.

 "Відповідно до статті 154 Регламенту Верховної Ради, проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік вважається прийнятим Верховною Радою для подальшої роботи", - сказав Стефанчук.

Він запросив народних депутатів подавати свої поправки до проєкту держбюджету на 2022 рік.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Верховна Рада
Держбюджет
державний бюджет
Читайте також:
Микола Княжицький
20 вересня, 2021 понедiлок
"Перелякана брехуха Мар'яна": Княжицький розповів, як Безугла на засіданні ТСК по "вагнерівцях" перервала виступ екскерівника розвідки Бурби
20 вересня, 2021 понедiлок
Путін ховається в бункері не від коронавірусу, а від замаху, - Піонтковський
Дмитрий Разумков
20 вересня, 2021 понедiлок
Відставки у Раді: Разумков звернеться до антикорупційних органів для перевірки інформації про підкуп депутатів
Київ
+8
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.61
    Купівля 26.61
    Продаж 26.82
  • EUR
    Купівля 31.12
    Продаж 31.47
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
21 вересня
15:54
Рада суддів оголосила початок відбору членів до Етичної ради ВРП
15:52
НБУ
Українські банки за вісім місяців 2021 року збільшили прибуток у майже півтора рази, - НБУ
15:35
Віктор Циганков
"Динамо" назвало ім'я свого найрейтинговішого футболіста у FIFA 22
15:15
Київ карантин
Цьогоріч Україна не повернеться в "зелену" зону карантину, - Київська школа економіки
14:52
Наталка Діденко
Синоптик Наталка Діденко попередила про мокрий сніг, заморозки й тумани 22 вересня
14:46
monobank
Моnobank готується запустити платежі по QR-коду та відстрочену оплату
14:45
Порошенко
Порошенко розкритикував бюджетну політику монобільшості: працюють на свої конверти, а не на інтереси людей
14:43
Василь Ломаченко
WBC позбавила Ломаченка можливості битися за титул
14:35
ЦНАП
Українці зможуть своєчасно отримати адмінпослуги під час карантину: Рада ухвалила закон
14:29
Давид Арахамія
Рада збереться на позачергове засідання 23 вересня, - Арахамія
14:00
Підробляли довідки і свідоцтва про вакцинацію: СБУ викрила схему працевлаштування за кордоном в обхід COVID-обмежень
13:45
covid
Понад 80% померлих від коронавірусу - люди віком від 60 років, - Ляшко
13:33
Ентоні Джошуа
Оприлюднено неймовірний гонорар Джошуа за бій з Усиком
13:29
Росія вибори
Віталій Портников: Єдиний результат російських виборів - це Донбас
13:21
карантин
Україна з 23 вересня вводить "жовту" зону карантину
13:07
Мірча Луческу
Луческу після бійки на трибунах заборонив футболістам "Динамо" підходити до ультрас
13:04
Еспресо
"Еспресо" увійшло до списку сайтів із найвищим рівнем дотримання профстандартів
12:58
Посадовців соцдепартаменту КМДА судитимуть за розкрадання понад 13 млн грн, - прокуратура
12:38
Ірина Геращенко
Банкова зрадила українські спецслужби, а тепер їх зраджують "слуги народу", – Геращенко про "вагнергейт"
12:34
Михайло Подоляк
Подоляк: У поведінці Разумкова шокує його відверта підтримка олігархів
12:10
Сергій Марченко
Проєкт держбюджету-2022: Марченко назвав основні показники
12:10
Наживо
Ярош Руденко
Бункерний щур Путін за допомогою ОРДЛО бетонує Росію. Дмитро Ярош у стрімі з Сергієм Руденком
12:06
У Карпатах вдарили морози
У Карпатах вдарили морози: рятувальники зафіксували -6°C
12:02
Олександр Усик
Усик розповів, як почувається у ролі "андердога" перед боєм з Джошуа
11:52
Сергій Марченко
"Інвестиції в людину, країну та майбутнє": Марченко назвав пріоритети проєкту держбюджету-2022
11:44
У Кривому Розі сталася пожежа у гуртожитку для військових
У Кривому Розі сталася пожежа у гуртожитку для військових
11:32
Александер Чеферін
"Заколотники" із Суперліги здобули перемогу над УЄФА в суді
11:16
Поблизу вокзалу на Донбасі виявили схрон з вибухівкою окупантів
Поблизу вокзалу на Донбасі виявили схрон з вибухівкою окупантів
11:10
Рада підтримала спрощення доступу хворих до інноваційних лікарських засобів
11:09
Рональд Куман (праворуч)
"Барселона" знайшла заміну Куману на посту головного тренера
10:56
Віталій Кличко
Кличко: Київ може уникнути локдауну
10:47
Ентоні Джошуа
Джошуа підготував сенсацію на зважуванні перед боєм з Усиком
10:35
вакцина
Україна отримала ще 159 тис. доз вакцини CoronaVac
10:27
Сполучені Штати з листопада помʼякшать правила вʼїзду для вакцинованих туристів
10:17
кредит
Оновлена система електронних платежів запрацює у серпні наступного року: що це дасть
10:04
коронавирус
Рівень COVID-госпіталізацій перевищено вже у 13 українських регіонах
10:00
Кадім Гарріс (праворуч)
Український клуб здійснив небачений раніше трансфер футболіста з Англії
09:44
МВФ
Віртуальна місія МВФ починає роботу в Україні
09:43
Давид Арахамія
Рада може розглянути законопроєкт про олігархів 22 чи 23 вересня, - Арахамія
09:32
Теофімо Лопес
Лопес погрожує зірвати захист титулів, які відібрав у Ломаченка
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV