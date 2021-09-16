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Головна Економіка Проєкт держбюджету передбачає завеликий дефіцит, — економіст Кушнірук

Проєкт держбюджету передбачає завеликий дефіцит, — економіст Кушнірук

16 вересня, 2021 четвер
09:02
Економіка Кушнірук

Законопроєкт про державний бюджет передбачає надто великий дефіцит

Таку думку висловив Борис Кушнірук, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру, в ефірі програми “Про гроші” з Олександром Морщавкою на телеканалі “Еспресо”.

“Вони закладають доволі суттєвий дефіцит державного бюджету — 188 млрд грн. На мій погляд, це завищений показник і завищені можливості для того, щоб мати можливість профінансувати цей дефіцит державного бюджету”, — сказав Кушнірук.

Він зазначив, що має питання до закладеного в документ прогнозу номінального ВВП на 2022 рік.

“Прогноз номінального ВВП на 2022 рік фактично був взятий з даних, які вони обраховували ще у 2020-ому році. Який абсолютно не відповідає тим процесам, які спостерігалися у 2021-ому році. Тому дані виглядають вкрай заниженими з точки зору того, який номінальний ВВП має бути”, — додав економіст.

Він висловив сумнів, чи не занижені інші показники, на якому ґрунтується проєкт державного бюджету на 2022 рік.

  • До Верховної Ради 15 вересня надійшов проєкт державного бюджету на 2022 рік.
  • Проєкт закону № 6000 передбачає граничний обсяг дефіциту у сумі 188 млрд грн.
бюджет
дефіцит бюджету
Кушнірук
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