Проєкт держбюджету передбачає завеликий дефіцит, — економіст Кушнірук
Законопроєкт про державний бюджет передбачає надто великий дефіцит
Таку думку висловив Борис Кушнірук, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру, в ефірі програми “Про гроші” з Олександром Морщавкою на телеканалі “Еспресо”.
“Вони закладають доволі суттєвий дефіцит державного бюджету — 188 млрд грн. На мій погляд, це завищений показник і завищені можливості для того, щоб мати можливість профінансувати цей дефіцит державного бюджету”, — сказав Кушнірук.
Він зазначив, що має питання до закладеного в документ прогнозу номінального ВВП на 2022 рік.
“Прогноз номінального ВВП на 2022 рік фактично був взятий з даних, які вони обраховували ще у 2020-ому році. Який абсолютно не відповідає тим процесам, які спостерігалися у 2021-ому році. Тому дані виглядають вкрай заниженими з точки зору того, який номінальний ВВП має бути”, — додав економіст.
Він висловив сумнів, чи не занижені інші показники, на якому ґрунтується проєкт державного бюджету на 2022 рік.
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