Проїзд важкої техніки по мосту Каховської ГЕС виключений, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
Росіяни через роботу Збройних сил України використовують міст Каховської ГЕС тільки евакуації своїх військових
Про це в ефірі Еспресо повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
"Ситуація досить гаряча і не тільки через серпневу температуру повітря. Тривали обстріли - ми проводили додаткові заходи щодо закріплення вогневого контролю над мостом через Каховську ГЕС", - зазначила вона.
Гуменюк додала, що окупанти намагались провести певні ремонтні роботи на мосту.
"Ми нейтралізували таку можливість для них. Ми підкорегували ще раз стан мосту і проїзд по ньому важкої техніки виключений. Вони намагаються створити добру міну про поганій грі і їхати по ньому легковими авто або полегшеними вантажівками, щоб створити ілюзію продовження використання. Але вони їдуть виключно з правого берега на лівий для евакуації мародерів, які відчувають, що припікає і треба їхати", - підсумувала керівниця пресслужби.
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