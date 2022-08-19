Проїзд важкої техніки по мосту Каховської ГЕС виключений, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк

Про це в ефірі Еспресо повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ситуація досить гаряча і не тільки через серпневу температуру повітря. Тривали обстріли - ми проводили додаткові заходи щодо закріплення вогневого контролю над мостом через Каховську ГЕС", - зазначила вона.

Гуменюк додала, що окупанти намагались провести певні ремонтні роботи на мосту.

"Ми нейтралізували таку можливість для них. Ми підкорегували ще раз стан мосту і проїзд по ньому важкої техніки виключений. Вони намагаються створити добру міну про поганій грі і їхати по ньому легковими авто або полегшеними вантажівками, щоб створити ілюзію продовження використання. Але вони їдуть виключно з правого берега на лівий для евакуації мародерів, які відчувають, що припікає і треба їхати", - підсумувала керівниця пресслужби.