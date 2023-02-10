Прокремлівській пропагандистці Тетяні Монтян повідомили про підозру
Служба безпеки України повідомила про підозру Тетяні Монтян, російській пропагандистці, яка активно поширює кремлівську дезінформацію
Про це поінформувала пресслужба СБУ.
"Служба безпеки зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівську пропагандистку Тетяну Монтян, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України", - зазначено в повідомленні.
Так, перебуваючи в Росії, Тетяна Монтян активно бере участь в інформаційно-психологічних спецопераціях РФ: регулярно виступає на ворожих телеканалах, де закликає до змін держкордону України та підтримує окупаційні угруповання.
Зокрема пропагандистка активно поширює дезінформацію про ситуацію в Україні в ютубі та телеграмі, її канали мають майже 500 тис. підписників.
"За даними слідства, зловмисниця виїхала до Росії ще у 2021 році. З того часу вона постійно відвідує тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей для підготовки пропагандистських сюжетів на користь кремлівського режиму", - ствердили в СБУ.
Правоохоронці повідомили Тетяні Монтян про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
▪️ ч. 1 та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
▪️ ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
▪️ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
- Нагадаємо, екстелеведучу Оксану Марченко, дружину підозрюваного у держзраді екснардепа Віктора Медведчука, викликали на допит до управління СБУ в Івано-Франківську.
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