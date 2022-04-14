Прокурор Міжнародного кримінального суду Хан після відвідин звільненої від росіян Бучі: "Злочини є реальними, це не фейк"

Про це заявив прокурор МКС Карім Хан під час прес-конференції у Києві.

Прокурор Міжнародного кримінального суду заявив, що наразі надходить інформація про нові воєнні злочини в Україні.

"Ми бачимо, що ці злочини є реальними, вони не є фейком. Ситуація не покращується. Ми отримуємо інформацію про скоєння нових злочинів. Наше завдання – перевірити достовірність цих заяв і з професійної точки зору оцінити, чи вони відповідають стандартам прийнятності", – наголосив він.

Карім Хан також розповів, що докладе зусиль для встановлення контакту з РФ, і запевняє, що розслідування буде об'єктивним і неупередженим.

"Я намагатимуся встановити контакт із РФ, продовжуватиму тісне співробітництво з українськими правоохоронними органами. Буду намагатися втретє достукатися до Росії. Але як уже сказав, першою жертвою війни стала правда", – сказав прокурор.

Він також додав, що особисто був у Бучі та Бородянці Київської області, команда експертів також побувала на місцях скоєння злочинів.

Станом на 11 квітня, у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Росії в Україні 42 країни звернулися до Міжнародного суду в Гаазі через воєнні злочини російських військових.

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