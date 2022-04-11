Вже 42 країни звернулися до Гааги через воєнні злочини Росії в Україні, - міністр юстиції
Міністер юстиції Денис Малюська заявив, що у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Росії в Україні вже 42 країни звернулися до Міжнародного суду в Гаазі через воєнні злочини російських військових
Про це Малюська повідомив у ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає Еспресо.TV.
"42 країни вже звернулися до Міжнародного суду в Гаазі. Розслідування воєнних злочинів на міжнародному рівні почалося. Звернення цих країн дозволило спростити і прискорити процедуру для України", – сказав голова Мін'юсту.
Малюська розповів, що нині експерти з усієї держави збирають докази злочинів російських окупантів у Бучі на Київщині. За його словами кількість воєнних злочинів загарбників – "божевільна", тому є складнощі, але розслідування воєнних злочинів – пріоритет.
Міжнародна спільнота надає свою підтримку, на тижні приїдуть експерти з Франції. Тривають перемовини з іншими членами ЄС.
"З великою ймовірністю, вони також будуть давати своїх професійних експертів, і це допоможе впоратися з величезним обсягом роботи. Нині збирається база для переслідування кожного російського військового окремо за скоєне ними, і за відповідні накази", – наголосив міністр.
Малюська додав, що на швидкий результат розслідування очікувати не варто, оскільки РФ не видаватиме своїх військових, але їх точно віддадуть правосуддю, бо "терміну давності по таких злочинах немає".
- Директор центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко повідомив, що дії які робляться російськими військами мають ознаки не тільки воєнних злочинів, а і цілком підпадають під Конвенцію про злочин геноциду.
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