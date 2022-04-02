Дії російських військ мають ознаки геноциду: знищується цивільне населення, знищуються умови для життя і розвитку,- Мусієнко

Про це він розповів в етері Espreso.TV

“У нас є ознаки злочину, який передбачений Конвенцією про злочин геноциду. Це злочин вищій, навіть, в градації ніж воєнний злочин проти людяності, Тому що всі ті дії, які робляться російськими військами,на мій суб’єктивний погляд, мають ознаки геноциду. А саме, цілеспрямовано знищується цивільне населення, а також знищуються нормальні умови для життя і розвитку цього населення, що теж є визначальною ознакою цього жахливого злочину”, - наголосив Мусієнко

Також він додав, що є кілька напрямків розслідування даного злочину на території нашої Держави

“По-перше, працюють правоохоронні органи України і документують всі факти, вносять їх в реєстр досудових розслідувань. По-друге цими злочинами займається Міжнародний кримінальний суд - установа, яка створена для того, щоб переслідувати за вчинення злочину агресії, злочинів проти людяності й воєнних злочинів. Також Рада ООН з прав людини, яка проводить розслідування, збирає всі докази, формує свою позицію і потім ця юридична позиція може бути використана в Міжнародному кримінальному суді. І є ще напрямок - це притягнення Росії до відповідальності як Держави. Ця справа розглядається у Міжнародному суді ООН в Гаазі, де вже є проміжне рішення про те, щоб Росія вивела свої війська і припинила агресивну війну проти України”, - підкреслив Мусієнко

Нагадаємо: П’ятий президент України Петро Порошенко назвав рішення Міжнародного суду ООН в Гаазі важливою та переконливою перемогою нашої країни

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