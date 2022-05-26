Прокурори ідентифікували ще одного російського військового, який знущався з мешканців Гостомеля
Це Андрій Хітров - військовослужбовець зведеного підрозділу управління росгвардії у Кемеровській області Російської Федерації
Про це повідомляє головна прокурорка України Ірина Венедіктова.
Правоохоронці зібрали докази того, що він разом із іншими російськими військовослужбовцями у березні 2022 року у окупованому Гостомелі "кошмарили" населення незаконними обшуками. Шукаючи українських захисників та правоохоронців, загарбники вибивали вікна і двері.
"Під час одного з обшуків окупанти залякували цивільних зброєю. Знущання дійшли до того, що вони змусили людей повністю роздягатися. Після цього людей тримали у підвалі. Бранців били прикладами зброї по ребрах і ногах, погрожували зброєю та імітували страту. Нелюди морили їх голодом і спрагою", – розповіла Венедіктова.
Хітрову повідомлено про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням, що є порушенням законів та звичаїв війни.
- Нагадаємо, СБУ перехопила розмову окупанта з дружиною, де він розповідає, як знущається над українцями: "Е*ашу всех, мне по**й вообще: гражданских, не гражданских. Могу уши отрезать"
- Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час війни в Україні та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати факти військових злочинів та порушень прав людини.
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