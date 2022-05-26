Прокурори ідентифікували ще одного російського військового, який знущався з мешканців Гостомеля

Про це повідомляє головна прокурорка України Ірина Венедіктова.

Правоохоронці зібрали докази того, що він разом із іншими російськими військовослужбовцями у березні 2022 року у окупованому Гостомелі "кошмарили" населення незаконними обшуками. Шукаючи українських захисників та правоохоронців, загарбники вибивали вікна і двері.

"Під час одного з обшуків окупанти залякували цивільних зброєю. Знущання дійшли до того, що вони змусили людей повністю роздягатися. Після цього людей тримали у підвалі. Бранців били прикладами зброї по ребрах і ногах, погрожували зброєю та імітували страту. Нелюди морили їх голодом і спрагою", – розповіла Венедіктова.

Хітрову повідомлено про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням, що є порушенням законів та звичаїв війни.