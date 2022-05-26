"Е*ашу всех, мне по**й вообще: гражданских, не гражданских. Могу уши отрезать": СБУ перехопила розмову окупанта з дружиною
У телефонній розмові російський окупант розповів дружині, як на Харківщині знущаються з мирного населення, як ґвалтують жінок та кидають вибухівку в підвали із людьми
Про це інформує на сторінці у фейсбук Служба безпеки України.
Російський окупант розповів, як вони "зачищають" підвальні приміщення, де укривається від обстрілів мирне населення, з допомогою гранат.
"Мы зачищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты кидаем, пох*й вообще. У нас отряд называется отряд самоубийц, отряд головорезов", – каже ворог, який перебував на Харківщині.
Під час розповіді загарбник не приховує свій сміх і додає, що окупанти з іншого підрозділу катували і зґвалтували жінку.
Знущалися і з інших мирних: "Я тут творю, вообще. Е*ашу всех, мне пох*й вообще: гражданских, не гражданских. Я могу просто взять нож, уши отрезать". Продовжуватиме таку "роботу", каже, буде і в Росії.
У СБУ додають: "З його боку будувати будь-які далекоглядні плани – невиправданий оптимізм. Адже українські захисники добре виконують свою роботу".
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