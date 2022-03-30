У Маріуполі окупанти кілька днів ґвалтували жінку на очах її 6-річного сина: вона померла, хлопчик посивів, - Міноборони
У Маріуполі російські окупанти декілька днів ґвалтували жінку на очах її 6-річного сина, жінка померла від отриманих ран
Про це повідомило Міноборони України.
Волосся 6-річної дитини посивіло.
"У Маріуполі російські окупанти кілька днів по черзі ґвалтували жінку на очах у її 6-річного сина. Пізніше вона померла від ран. Волосся її маленького сина посивіло. Це не фільм жахів. Зґвалтування, насильство, вбивства – ось що означає "російський світ", - повідомили у Міноборони.
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