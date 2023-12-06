"Промисловість не встигає за попитом, даємо все, що можемо": Пісторіус пообіцяв збільшити виробництво зброї для України
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що наразі існує затримка з постачанням зброї в Україну, оскільки промисловість не встигає за попитом: він пообіцяв збільшити виробництво озброєння
Про це пише DW.
За словами міністра, виробничі потужності планують збільшити якомога швидше, оскільки наразі німецька оборонна промисловість не встигає за попитом, який є в певних сферах. Йдеться і про виробництво боєприпасів, і про системи протиповітряної оборони.
Пісторіус заявив, що оборонна промисловість нарощує потужність "скрізь, де тільки може", проте необхідний час, щоб відкрити заводи та створити необхідні запаси. Після налагодження цих процесів з'явиться можливість виробляти озброєння швидко та безперебійно.
"Це питання швидкості, а ви не можете мати необмежений вплив на швидкість", - вказав він.
Міністр нагадав, що раніше така ситуація була з виробництвом боєприпасів для зенітних самохідних установ Gepard: для його відновлення Німеччині знадобилося пів року.
Пісторіус додав, що Німеччина є другим після США найбільшим постачальником зброї в Україні.
"Ми постачаємо все, що можемо", – сказав він.
- Раніше Пісторіус підтвердив, що ЄС не зможе передати Україні обіцяні 1 млн снарядів до березня 2024 року.
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