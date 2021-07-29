Промоутер назвав ключову умову проведення супербою Джошуа - Ф'юрі

Про це повідомляє BoxingScene.

За його словами, аби переговори про організацію зустрічі за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі розпочалися, Ентоні Джошуа повинен перемогти 25 вересня українця Олександра Усика, а Тайсон Ф'юрі 9 жовтня здолати американця Деонтея Вайлдера.

"Якщо Джошуа і Ф'юрі виграють свої бої, то ми повернемося до переговорів про їхній спільний поєдинок. Це бій, який люди хочуть бачити. Його легко організувати", - сказав Арум.

Водночас, він відмовився називати ймовірну дату поєдинку, хоча промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн раніше заявив, що бій має відбутися у лютому 2022 року.

"Проблема Хірна полягає в тому, що він не може перестати говорити. Він сказав, що поєдинок між Ф'юрі та Джошуа відбудеться у лютому. Єдине, з чим я згоден, так це з тим, що бій пройде наступного року. Буде це лютий, березень або квітень, це ще належить з'ясувати", - зазначив Арум.

Ентоні Джошуа є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та WBA (Міжнародної боксерської асоціації).

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Нагадаємо, 28 липня Ентоні Джошуа заявив, що готовий битися з Тайсоном Ф'юрі, навіть якщо на кону не стоятиме жоден титул.

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