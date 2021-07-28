Джошуа наважився на відчайдушний крок заради бою з Ф'юрі
Британський боксер Ентоні Джошуа заявив, що готовий битися зі співвітчизником Тайсоном Ф'юрі, навіть якщо на кону не стоятиме жоден титул
Про це повідомляє Sky Sports.
За словами Джошуа, він зробив усе можливе, аби бій з Ф'юрі відбувся та готовий з ним зустрітися навіть, якщо поєдинок не матиме статусу титульного.
"Я та моя команда зробили все можливе, щоб протистояння з Ф'юрі відбулося, і поки я чемпіон, я буду змагатися з ким завгодно. У мене попереду серйозний суперник. Усик - відмінний боєць. Бій проти Ф'юрі без поясів? Мені це підходить. Будемо битися, 100 відсотків, давай. Я розберуся з цим хлопцем", - сказав Ентоні Джошуа, який проведе наступний поєдинок 25 вересня у Лондоні проти українця Олександра Усика.
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіоно WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Ф'юрі є чемпіоном світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- Нагадаємо, 20 липня про бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа було оголошено офіційно.
- Джошуа, заявив, що у поєдинку з Усиком знову ставить усі свої досягнення на карту.
- Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк підтвердив, що у контракті на бій з Ентоні Джошуа передбачено можливість реваншу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.79
Купівля 26.79Продаж 27.02
-
EUR
Купівля 31.56Продаж 31.96
- Актуальне
- Важливе