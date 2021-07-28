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Джошуа наважився на відчайдушний крок заради бою з Ф'юрі

28 липня, 2021 середа
08:35
Спорт Ентоні Джошуа

Британський боксер Ентоні Джошуа заявив, що готовий битися зі співвітчизником Тайсоном Ф'юрі, навіть якщо на кону не стоятиме жоден титул

Про це повідомляє Sky Sports

За словами Джошуа, він зробив усе можливе, аби бій з Ф'юрі відбувся та готовий з ним зустрітися навіть, якщо поєдинок не матиме статусу титульного. 

"Я та моя команда зробили все можливе, щоб протистояння з Ф'юрі відбулося, і поки я чемпіон, я буду змагатися з ким завгодно. У мене попереду серйозний суперник. Усик - відмінний боєць. Бій проти Ф'юрі без поясів? Мені це підходить. Будемо битися, 100 відсотків, давай. Я розберуся з цим хлопцем", - сказав Ентоні Джошуа, який проведе наступний поєдинок 25 вересня у Лондоні проти українця Олександра Усика. 

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіоно WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Ф'юрі є чемпіоном світу WBC (Всесвітньої боксерської ради). 

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Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
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