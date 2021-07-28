Джошуа наважився на відчайдушний крок заради бою з Ф'юрі

Про це повідомляє Sky Sports.

За словами Джошуа, він зробив усе можливе, аби бій з Ф'юрі відбувся та готовий з ним зустрітися навіть, якщо поєдинок не матиме статусу титульного.

"Я та моя команда зробили все можливе, щоб протистояння з Ф'юрі відбулося, і поки я чемпіон, я буду змагатися з ким завгодно. У мене попереду серйозний суперник. Усик - відмінний боєць. Бій проти Ф'юрі без поясів? Мені це підходить. Будемо битися, 100 відсотків, давай. Я розберуся з цим хлопцем", - сказав Ентоні Джошуа, який проведе наступний поєдинок 25 вересня у Лондоні проти українця Олександра Усика.

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіоно WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Ф'юрі є чемпіоном світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Нагадаємо, 20 липня про бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа було оголошено офіційно.

Джошуа, заявив, що у поєдинку з Усиком знову ставить усі свої досягнення на карту.

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк підтвердив, що у контракті на бій з Ентоні Джошуа передбачено можливість реваншу.

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