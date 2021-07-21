Промоутер розповів про ключовий пункт у контракті на поєдинок Усик - Джошуа
Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що у контракті на бій українського боксера з британцем Ентоні Джошуа передбачено можливість реваншу
Про це повідомляє Tribuna.com.
За словами Красюка, у контракті на поєдинок прописано опцію реваншу, яку буде задіяно у разі перемоги Усика над Джошуа в першому бою, який відбудеться 25 вересня у Лондоні.
"У контракті прописаний пункт про реванш у разі перемоги Олександра Усика. Тобто, в найбільш ймовірному випадку. Знаю, що Усик переможе, а ось в якому раунді - не знаю", - сказав Красюк.
Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа є чемпіоном WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 20 липня про бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа було оголошено офіційно.
- Ентоні Джошуа, заявив, що у поєдинку з Олександром Усиком знову ставить усі свої досягнення на карту.
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