Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт Промоутер розповів про ключовий пункт у контракті на поєдинок Усик - Джошуа

Промоутер розповів про ключовий пункт у контракті на поєдинок Усик - Джошуа

21 липня, 2021 середа
09:45
Спорт Ентоні Джошуа - Олександр Усик

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що у контракті на бій українського боксера з британцем Ентоні Джошуа передбачено можливість реваншу

Про це повідомляє Tribuna.com

За словами Красюка, у контракті на поєдинок прописано опцію реваншу, яку буде задіяно у разі перемоги Усика над Джошуа в першому бою, який відбудеться 25 вересня у Лондоні. 

"У контракті прописаний пункт про реванш у разі перемоги Олександра Усика. Тобто, в найбільш ймовірному випадку. Знаю, що Усик переможе, а ось в якому раунді - не знаю", - сказав Красюк.

Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа є чемпіоном WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Бокс
Олександр Усик
Ентоні Джошуа
Олександр Красюк
Читайте також:
19 липня, 2021 понедiлок
СБУ викрила нападників на заступника голови АРМА
Андрій Ярмоленко
18 липня, 2021 неділя
"Вест Гем" ошелешив ціною на українського футболіста Ярмоленка
Людмила Денісова
19 липня, 2021 понедiлок
У Києві відмовили претендентці на посаду, бо розмовляла українською, - Денісова
Київ
+20
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.1
    Купівля 27.1
    Продаж 27.29
  • EUR
    Купівля 31.81
    Продаж 32.18
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
21 липня
10:37
Через негоду в Україні 15 потягів затримуються на кілька годин
10:28
Білий Дім неофіційно закликав Україну відмовитись від критики "Північного потоку-2", - ЗМІ
10:28
Нам не треба нічого робити, летимо як мавпи, - Філатов про свій ймовірний політ у космос
10:23
В Українi щодня фіксується щонайменше два рейдерських захоплення, за 2021 рік - 466 атак, - OpenDataBot
10:10
Янніс Адетокунбо
Чемпіонат НБА виграв клуб, який не брав титул 50 років
10:08
Аварія на "Рівнеазоті": Держекоінспекція досліджує ґрунти поблизу заводу
09:45
свідоцтво про вакцинацію
Понад 1,6 млн щеплень: в Україні за 20 днів липня вакцинували більше людей, ніж за червень
09:40
Заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак
Віталій Портников: Для Козака Зеленський виявився гіршим за Порошенка
09:29
Вперше в Україні СБУ затримала пірата, який захопив судно та вимагав викуп за його звільнення
Вперше в Україні СБУ затримала пірата, який захопив судно та вимагав викуп за його звільнення
09:22
Олімпіада-2020, софтбол
У Токіо стартували перші змагання Олімпіади-2020
09:13
курс долара
Офіційний курс: ціна долара дещо зросла
08:57
ВООЗ
У ВООЗ заявили, що у світі може з’явитися небезпечніший штам коронавірусу, ніж "Дельта"
08:46
Понад 800 населених пунктів в Україні залишилися без світла через негоду
08:41
Ентоні Джошуа - Олександр Усик
Поставив усе на карту: Джошуа відреагував на домовленість про бій з Усиком
08:38
Доба на Донбасі: окупанти 14 разів порушили "тишу" та поранили українського військового
08:29
Аварія на "Рівнеазоті": викиди можуть випадати у вигляді кислотних дощів, - викладачка кафедри хімії
08:18
Коронавірус: за добу померли 13 українців
08:14
Олександр Зубков
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів вівторка
08:07
Боярчук
Дмитро Боярчук: Ми платимо податки два рази — у магазині і на роботі
07:57
Еммануель Макрон
Коронавірус: Франція вводить перепустки для входу в кінотеатри
07:38
Російські хакери
У США засудили російського хакера, який поширював мільярди спам-повідомлень
07:17
Байден Путін
США вперше за Байдена завдали повітряного удару по Сомалі
2021, вiвторок
20 липня
23:09
"Ось як це починається": Безос виклав відео перебування у польоті
23:00
НАН заявила про загрозу "вибухових темпів" поширення COVID-19
22:42
суд
Напад на прикордонників у Сумській області: підозрюваних співробітників СБУ відправили під домашній арешт
22:29
Аварія на "РівнеАзоті": поліція відкрила кримінальну справу про порушення правил безпеки
21:56
ЄС
Утиски ЗМІ та судової влади, корупція: Єврокомісія заявила про загрозу демократії в Угорщині та Польщі
21:55
США планують допомогти протестувальникам на Кубі, - Псакі
21:40
З НБУ пішов черговий керівник департаменту
21:29
Ексклюзив
Кушнірук
Заробітчани з України після 5 років за кордоном не повертаються на Батьківщину, — Борис Кушнірук
21:19
У Британії вперше з березня антирекорд смертей від коронавірусу
21:03
матеріальна допомога
Мінфін продав ОВДП майже на 7,8 млрд грн
20:55
Українські десантники провели навчання у зоні ООС
Разом зі США, Канадою та ще 12 країнами: Україна візьме участь у міжнародних військових навчаннях Agile Spirit 2021 у Грузії
20:42
В Іспанії добудували найвищий житловий хмарочос в ЄС
20:38
хакер
Українських користувачів Android і iOS попередили про небезпечний вірус
20:22
У Білорусі 19-річного хлопця засудили до 4 років колонії за участь у протестах
20:11
Захопив судно в Індійському океані: в Україні вперше оголосили підозру в піратстві
20:06
Грузія повернула “червону” зону карантину: погіршилась ситуація з коронавірусом
19:58
коронавірус
Понад 29 млн випадків: кількість заражень коронавірусом у РФ виявилася майже у 5 разів більшою за офіційні дані, - журналісти
19:57
Людмила Денісова
Росія перекинула до окупованого Криму 21 тис. військових, - Денісова
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV