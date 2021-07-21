Поставив усе на карту: Джошуа відреагував на домовленість про бій з Усиком
Британський важковаговик Ентоні Джошуа, заявив, що у поєдинку з українцем Олександром Усиком знову ставить усі свої досягнення на карту
Про це повідомляє промоутерська компанія Matchroom Boxing.
За словами Джошуа, він та Усик є тими боксерами, які ніколи не уникали викликів.
"25 вересня, стадіон "Тоттенгем Готспур". Я знову поставив все на карту, і буду захищати свої титули і корону. Ми два олімпійські чемпіони, які пробилися до вершини та ніколи не уникали викликів. Місце проведення бою виняткове, атмосфера буде приголомшливою і наелектризованою. Я дуже пишаюся тим, що буду першим, хто битиметься на цій неймовірною арені. Все готово і я готовий зайнятися справою", - сказав Джошуа.
Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа є чемпіоном WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 20 липня про бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа було оголошено офіційно.
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