Поставив усе на карту: Джошуа відреагував на домовленість про бій з Усиком

Про це повідомляє промоутерська компанія Matchroom Boxing.

За словами Джошуа, він та Усик є тими боксерами, які ніколи не уникали викликів.

"25 вересня, стадіон "Тоттенгем Готспур". Я знову поставив все на карту, і буду захищати свої титули і корону. Ми два олімпійські чемпіони, які пробилися до вершини та ніколи не уникали викликів. Місце проведення бою виняткове, атмосфера буде приголомшливою і наелектризованою. Я дуже пишаюся тим, що буду першим, хто битиметься на цій неймовірною арені. Все готово і я готовий зайнятися справою", - сказав Джошуа.

Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа є чемпіоном WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).