Промоутер розповів, коли відбудеться другий бій Усик - Джошуа

Про це він заявив у інтерв'ю Matchroom Boxing.

За словами Хірна, контракт на бій Усик - Джошуа вже підписано, а він хоче організувати його у травні.

"Травень – це ще дуже реалістичний місяць для цього бою. Зараз я спілкуюся з Олександром Красюком та Егісом Клімасом. Нам не потрібно укладати угоду. Вона вже є, підписано контракт. Потрібно узгодити місце проведення та дату. Це неминуче має статися", – сказав Хірн.

Він додав, що поєдинок може відбутися на Близькому Сході чи у Великій Британії.

"Є багато міст, які дуже зацікавлені у проведенні цього бою. Минулого тижня я відвідав низку країн на Близькому Сході. Я поговорив з Деніелом Леві, і він із задоволенням знову організував би реванш на стадіоні "Тоттенгема". Я хочу, щоб бій Усика та Джошуа відбувся у Великій Британії, але Олександр, звичайно, теж скаже своє слово. Вони забажають провести бій там, де можна буде заробити найбільше грошей", - розповів Хірн.

Усик 25 вересня 2021 року у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

