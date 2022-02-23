Промоутер розповів, коли відбудеться другий бій Усик - Джошуа
Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив, що реванш британського боксера Ентоні Джошуа проти українця Олександра Усика має відбутися у травні
Про це він заявив у інтерв'ю Matchroom Boxing.
За словами Хірна, контракт на бій Усик - Джошуа вже підписано, а він хоче організувати його у травні.
"Травень – це ще дуже реалістичний місяць для цього бою. Зараз я спілкуюся з Олександром Красюком та Егісом Клімасом. Нам не потрібно укладати угоду. Вона вже є, підписано контракт. Потрібно узгодити місце проведення та дату. Це неминуче має статися", – сказав Хірн.
Він додав, що поєдинок може відбутися на Близькому Сході чи у Великій Британії.
"Є багато міст, які дуже зацікавлені у проведенні цього бою. Минулого тижня я відвідав низку країн на Близькому Сході. Я поговорив з Деніелом Леві, і він із задоволенням знову організував би реванш на стадіоні "Тоттенгема". Я хочу, щоб бій Усика та Джошуа відбувся у Великій Британії, але Олександр, звичайно, теж скаже своє слово. Вони забажають провести бій там, де можна буде заробити найбільше грошей", - розповів Хірн.
Усик 25 вересня 2021 року у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 29 січня американський промоутер Боб Арум заявив, що Олександр Усик та Ентоні Джошуа проведуть реванш у червні 2022 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.75
Купівля 28.75Продаж 29.33
-
EUR
Купівля 32.49Продаж 33.23
- Актуальне
- Важливе