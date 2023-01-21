Про це заявив промоутер британця Френк Воррен у інтерв'ю Second Out.

За його словами, переговори щодо бою затягнулися, тому його організаторам не вистачить часу, аби влаштувати зустріч Усика та Ф'юрі на початку березня, як планувалося раніше, тому боксери, ймовірно, зустрінуться у квітні.

"Очевидно, у нас не вистачить часу для цього. Проте, обидві сторони готові до бою і хочуть, щоб він відбувся. Я не думаю, що ми далекі від того, щоб оголосити про поєдинок. Залишилося лише кілька деталей, які ми намагаємося узгодити", - розповів Воррен.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

20 січня співпромоутер британця Боб Арум висловив переконання, що бій між Усиком та Ф’юрі відбудеться не пізніше квітня 2023 року.

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