Пропагандисти звинувачують міноборони РФ у спробі приховати жорстоке поводження з військовими на Херсонщині, - ISW
Російські пропагандисти п'ятий день поспіль звинувачують міністерство оборони РФ у спробі приховати стурбованість щодо жорстокого поводження з бригадою Південного військового округу на окупованій частині Херсонської області
Про це пише Інститут вивчення війни.
Натомість пропагандисти звинувачують міноборони Росії у нібито постановці відеовідповіді, у якому 5 чоловіків, які стверджують, що служать у 205-й окремій мотострілецькій бригаді, закликали мілблогерів утриматися від обговорення нібито відсутності артилерійської підтримки військових біля річки Дніпро.
Один мілблогер зазначив, що російське військове командування почало карати військовослужбовців 205-ї окремої мотострілецької бригади за те, що вони висловлювалися про ці проблеми.
Зазначається, що мілблогери також стверджували, що проблеми із артилерійською підтримкою почалися після призначення командувачем 205-ї окремої механізованої бригади колишнього командира 100-ї окремої механізованої стрілецької бригади так званої Донецької Народної Республіки за псевдонімом "Скіф". Мілблогери стверджували, що раніше "Скіф" "знищив" 100-у окрему механізовану стрілецьку бригаду, отримуючи державні нагороди.
"Міністерство оборони Росії, зокрема, ще не замовчувало ці скарги, що може свідчити про те, що російське військове командування не впевнене, що воно може ефективно це зробити на цей час", додали у повідомленні.
- У Кремлі вважають, що і після ліквідації засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина в Росії існує загроза нового військового заколоту.
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