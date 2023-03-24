Про це поінформували в САП.

24 березня колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок ексзаступнику начальника управління Міністерства оборони.

"Так, суд підтримав позицію прокурора САП та визнав указану особу винуватою у пропозиції надання 24 млн грн неправомірної вигоди за позитивний аудит облаштування "Фортеці" - об’єкту спеціального призначення "Єдиний центр безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України", - зазначили в пресслужбі.

Згідно з вироком суду колишньому посадовцю Міністерства призначили покарання у вигляді 4,5 року ув'язнення.