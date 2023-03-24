Пропонував 24 млн грн за позитивний аудит спецоб'єкта ЗСУ: ексчиновника Міноборони засудили до 4,5 року ув'язнення
Ексчиновника Міністерства оборони засудили до 4,5 року за ґратами через його пропозицію хабаря в 24 млн грн за позитивний аудит облаштування спецоб'єкта ЗСУ
Про це поінформували в САП.
24 березня колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок ексзаступнику начальника управління Міністерства оборони.
"Так, суд підтримав позицію прокурора САП та визнав указану особу винуватою у пропозиції надання 24 млн грн неправомірної вигоди за позитивний аудит облаштування "Фортеці" - об’єкту спеціального призначення "Єдиний центр безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України", - зазначили в пресслужбі.
Згідно з вироком суду колишньому посадовцю Міністерства призначили покарання у вигляді 4,5 року ув'язнення.
- Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про підозру колишньому чиновникові Міноборони ще в грудні 2021 року.
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