"Пропонують шалені гроші": Ф'юрі заявив, що знову готовий битися з Усиком
Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що його бій проти українця Олександра Усика має відбутися у 2023 році
Про це повідомляє Boxing Social.
За словами Ф'юрі, бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі має відбутися 2023 року, а в Саудівській Аравії вже обговорюють його організацію.
"Багато чого відбувається в Саудівській Аравії, обговорюються шалені гроші. Гадаю, спокуса заробити $75-100 млн взяла гору над Усиком, тому він відмовився битися негайно. Але бій має відбутися. Він має відбутися цього року", - сказав Ф'юрі.
Очікується, що разом з британцем та українцем в грудні під час одного вечора боксу також вийдуть ексчемпіони світу американець Деонтей Вайлдер та британець Ентоні Джошуа.
Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Наступний поєдинок українець має провести влітку проти обов'язкового претендента на титул WBA Даніеля Дюбуа з Великої Британії.
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 14 травня Олександр Усик заявив, що Тайсон Ф'юрі свідомо зірвав переговори про поєдинок, оскільки не мав наміру боксувати з українцем навесні 2023 року.
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