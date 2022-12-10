Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в суботу у twitter.

"Українське зерно вже йде через Польщу та інші країни до портів Балтії. Це пастка. Давайте не потрапляти в неї", - йдеться у дописі.

9 грудня з одеського порту вийшло судно з 25 тисячами тонн української пшениці для Сомалі.

10 грудня Білорусь погодилася на транзит українського зерна до литовських портів.

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