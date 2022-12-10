Пропозиція Білорусі транспортувати українське зерно є пасткою, - президент Литви
Пропозиція Білорусі транспортувати українське зерно через свою територію до Литви є черговою спробою вийти з-під санкцій
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в суботу у twitter.
"Українське зерно вже йде через Польщу та інші країни до портів Балтії. Це пастка. Давайте не потрапляти в неї", - йдеться у дописі.
- 9 грудня з одеського порту вийшло судно з 25 тисячами тонн української пшениці для Сомалі.
- 10 грудня Білорусь погодилася на транзит українського зерна до литовських портів.
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