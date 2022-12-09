Про це повідомляє Мінінфраструктури.

"Балкер NEVA сьогодні вийшов з порту Одеса та у складі каравану рухається зерновим коридором", - ідеться в повідомленні.

На борту перших двох суден, які вийшли з українських портів у межах програми Grain From Ukraine, було 55 тис. тонн пшениці.

"Судна були направлені до Єфіопіі, яка перебуває на межі голоду. Це продовольство для майже 200 тис людей на рік", - підкреслили в Мінінфраструктури.

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 533 судна, які експортували 13,3 млн. тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

"Зернову угоду", яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.

Туреччина, за посередництва якої було укладено "зернову угоду", хоче продовжити її термін на рік.

9 грудня президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія утримує в портах судна з українським зерном по 3-5 тижнів, через що щомісячно недоекспортовується 2-3 млн тонн української агропродукції.