Білорусь погодилася на транзит українського зерна до литовських портів
Білорусь без жодних умов погодилася на транзит українського продовольства через свою територію для його експорту з литовських портів
Про це йдеться в повідомленні речника генерального секретаря ООН Стафена Дюжарріка.
У п'ятницю, 9 грудня, генсек ООН Антоніу Гутерреш провів зустріч із заступником міністра закордонних справ Білорусі Юрієм Амбразевичем. Білоруський дипломат повідомив керівникові ООН, що Білорусь без попередніх умов погоджується на транзит українського зерна через свою територію для його експорту з портів Литви.
Також заступник очільника МЗС Білорусі повторив прохання свого уряду отримати можливість експортувати власну продукцію мінеральних добрив, оскільки нині на білоруську продукцію накладені санкції Заходу.
Не уточнюється, чи порушували під час зустрічі питання участі Білорусі у війні Росії проти України.
- 9 грудня з одеського порту вийшло судно з 25 тисячами тонн української пшениці для Сомалі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.41
Купівля 39.41Продаж 40.12
-
EUR
Купівля 40.75Продаж 41.81
- Актуальне
- Важливе