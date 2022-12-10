Білорусь погодилася на транзит українського зерна до литовських портів

Про це йдеться в повідомленні речника генерального секретаря ООН Стафена Дюжарріка.

У п'ятницю, 9 грудня, генсек ООН Антоніу Гутерреш провів зустріч із заступником міністра закордонних справ Білорусі Юрієм Амбразевичем. Білоруський дипломат повідомив керівникові ООН, що Білорусь без попередніх умов погоджується на транзит українського зерна через свою територію для його експорту з портів Литви.

Також заступник очільника МЗС Білорусі повторив прохання свого уряду отримати можливість експортувати власну продукцію мінеральних добрив, оскільки нині на білоруську продукцію накладені санкції Заходу.

Не уточнюється, чи порушували під час зустрічі питання участі Білорусі у війні Росії проти України.

9 грудня з одеського порту вийшло судно з 25 тисячами тонн української пшениці для Сомалі.