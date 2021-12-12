Прошу звільнити Гогілашвілі, - Зеленський

Про це йдеться у відповідній заяві глави держави, оприлюдненій сьогодні, 12 грудня 2021 року, на офіційному ТГ-каналі Зеленського.



Ось її повний текст:



"Демократична держава не може існувати без звичайної людської рівності. Зокрема, без рівності тих, хто обіймає будь-які державні посади, й тих, хто їм підпорядковується. Без рівності в гідності та у праві на повагу.



На мій погляд, на інцидент за участю заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі може бути лише одна реакція. Прошу міністра внутрішніх справ та Кабінет Міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника МВС. Упевнений, що відповідна заява вже написана самим заступником.



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Хай там що, відповіддю на законну вимогу представника поліції має бути коректна поведінка кожної людини. Незалежно від займаної посади, соціального статусу чи будь-яких інших обставин".





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