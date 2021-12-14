Пропонував іноземцям довідку про "невійськове" призначення деталі кулемета: посадовця Укроборонпрому викрили на вимаганні хабаря

Про це інформує пресцентр ДБР.



За понад 80 тис. грн посадовець обіцяв посприяти іноземному товариству оборонної промисловості в отриманні дозволу на експорт.



Він також гарантував вплив на Держслужбу експортного контролю України щодо роз'яснення, що нібито одна з деталей кулемента не є товаром військового та подвійного призначення й не підлягає експортному контролю.



Заступнику гендиректора підприємства "Укроборонпрому" повідомили про підозру за ч. 1 статті 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та статті 190 ККУ (шахрайство). Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Затриманому обрали запобіжний захід - особисте зобов'язання.



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