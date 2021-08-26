Просто будемо грати і подивимося, - тренер "Шахтаря" прокоментував результати жеребкування ЛЧ
Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
Де Дзербі поки не може оцінити, наскільки у важку групу потрапив "Шахтар".
"Після жеребкування Ліги чемпіонів завжди складно сказати, наскільки група легка або важка. У Лізі чемпіонів можна потрапити на "Ліверпуль", "Манчестер", ПСЖ... Просто будемо грати і подивимося. Коли я був молодий, всі в Італії, звичайно, дивилися на "Реал" як на грандіозний клуб, грандіозну команду, де завжди виступали сильні футболісти. Хоч в останні роки "Барса" в Іспанії стала краща, але ми досі можемо вважати, що "Реал" - одна з кращих, найсильніших команд в Європі, - сказав головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.
У груповому етапі ЛЧ "Шахтар" зіграє в групі D. Їхні суперники мадридський "Реал", міланський "Інтер" та молдавський "Шериф".
"Динамо" змагатиметься у квартеті E. Кияни гратимуть проти іспанської "Барселони", німецької "Баварії" та португальської "Бенфіки"
- Нагадаємо, 25 серпня донецький "Шахтар" зіграв внічию проти французького "Монако" та вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів.
- 26 серпня у турецькому Стамбулі відбулось жеребкування Ліги чемпіонів.
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