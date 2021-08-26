Просто будемо грати і подивимося, - тренер "Шахтаря" прокоментував результати жеребкування ЛЧ

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".



Де Дзербі поки не може оцінити, наскільки у важку групу потрапив "Шахтар".



"Після жеребкування Ліги чемпіонів завжди складно сказати, наскільки група легка або важка. У Лізі чемпіонів можна потрапити на "Ліверпуль", "Манчестер", ПСЖ... Просто будемо грати і подивимося. Коли я був молодий, всі в Італії, звичайно, дивилися на "Реал" як на грандіозний клуб, грандіозну команду, де завжди виступали сильні футболісти. Хоч в останні роки "Барса" в Іспанії стала краща, але ми досі можемо вважати, що "Реал" - одна з кращих, найсильніших команд в Європі, - сказав головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.



У груповому етапі ЛЧ "Шахтар" зіграє в групі D. Їхні суперники мадридський "Реал", міланський "Інтер" та молдавський "Шериф".



"Динамо" змагатиметься у квартеті E. Кияни гратимуть проти іспанської "Барселони", німецької "Баварії" та португальської "Бенфіки"

Нагадаємо, 25 серпня донецький "Шахтар" зіграв внічию проти французького "Монако" та вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів.

26 серпня у турецькому Стамбулі відбулось жеребкування Ліги чемпіонів.

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