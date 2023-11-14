Просто Е: телеканал Еспресо змінив логотип

Зміни до Реєстру суб’єктів у сфері медіа було внесено у відповідь на заяву ТОВ "ГОЛДБЕРРІ".

"У листопаді у нас оновилась графіка, а разом із нею і лого. Літера Е вже стала впізнаваною ознакою нашого бренду, тому ми прибрали решту літер, таке рішення цілком логічне Лаконічне Е, яке глядачі тепер бачать у верхньому правому куті екрану, гармонійно поєднується з нашим новим дизайном", - коментує директорка каналу Катерина Єрмолович.

За словами директора з маркетингу Миколи Типусяка, всі ці оновлення підготовлені до 10-річчя каналу, яке відзначається 24 листопада. "Еспресо постійно вдосконалюється - як у професійному, контентному напрямі, так і ззовні. Наша ефірна графіка і лого за 10 років еволюціонували у відповідності до сучасних трендів у дизайні та запитів аудиторії. Сьогодні ми максимально відкриті, чіткі та зрозумілі глядачам, і це відображається в нашому лого", - коментує він.