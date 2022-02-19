Протестанти Рівного нададуть приміщення під бомбосховища та розміщення біженців
У разі нової російської агресії протестантські релігійні громади Рівного готові надати підвальні приміщення для укриття людей
Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк. Він сказав, що наразі в молитовних будинках є вісім готових приміщень для укриттів, інформує РІСУ.
Це об’єкти подвійного призначення, вимоги яких трохи відрізняються від бомбосховищ і радіаційних сховищ. Однак під час війни вони можуть служити короткочасним притулком для людей.
Старший пресвітер Української церкви євангельських християн у Рівненській області Олександр Коток підтвердив, що в разі російської агресії їхній молитовний дім готовий надати людям підвальне приміщення.
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"Церква завжди була покликана Євангелієм служити людям, бути притулком у часи тривоги, переживань, як духовно, так і фізично. Тому ми маємо ці приміщення, які готові з радістю надати для потреб, прихистити людей, допомогти укритись людям, ми раді цим служити, за потреби на нас розраховуйте", - сказав Олександр Коток.
Він додав, що у разі військової загрози також готовий надати біженцям готельні номери в церкві.
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