Армія РФ не бажає воювати проти українців, тож Путін обрав сценарій "Б" з використанням "гестапівців", - Піонтковський

Таку думку висловив політолог Андрій Піонтковський у випуску програми "Студія Захід з Антіном Борковським", що 19 лютого 2022 року вийшов на Еспресо.TV.



"Якщо говорити про повну окупацію України з концтаборами і розстрілами - для цього потрібна, перш за все, мільйонна армія. Путін зрозумів, що армії в нього немає. Немає військових, які були би готові на тривалу масштабну війну проти українського народу. На таку війну з армією, яка не бажає воювати, йти не можна. Тож, я гадаю, Путін обрав сценарій "Б" - розширення в бік Луганської та Донецької областей, Маріуполя та Азовського узбережжя. Тут агресор може набрати людей, у вірності яких він упевнений. Тобто абсолютних негідників.



За моїми даними вони вже в ОРДЛО. Усі "вагнерівці" там, близько 10 тисяч. А також "кадирівці" прибули, тобто ці бандити і чергові "Мотороли" з російських соціальних автосмітників”, - зазначив Піонтковський.



Політолог наголосив, що зараз українське суспільство активно налаштоване на боротьбу з російським окупантом і в разі повномасштабної агресії Росія зустріне серйозний опір.



"Думаю, російські агенти в Україні в цій ситуації не зможуть реалізувати свої плани. Я буду дуже здивований, якщо Путін все ж кине велику армію у війну проти України найближчими днями. Його очікує катастрофа. Люди будуть саботувати накази. З такими настроями військових не можна йти проти народу, який готовий боротися зі зброєю в руках. На моє переконання, Путін зібрав усіх запеклих негідників, умовно кажучи "гестапівців", і їхніми силами визнає ОРДЛО і буде всіляко його розширяти. Але це також нічого хорошого не принесе”, - зауважив Андрій Піонтковський.





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