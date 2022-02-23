Проти "Оператора ГТС" ведуть кампанію по дискредитації, - заступниця гендиректора

Про це заступниця гендиректора "Оператора ГТС України" Ольга Бєлькова розповіла у програмі "Energo Live" на Еспресо.TV.

"Ми на рівні "Оператора ГТС" бачимо величезну низку дезінформації. Кілька днів тому була запущена дезінформація з боку непідконтрольних територій, що нібито пошкоджено українську ГТС, нібито це може влинути на транзит. Тож ми вирішили щоденно давати оперативну інформацію, яка показує стан справ", – сказала вона.

Ольга Бєлькова підкреслила, що наразі українська ГТС займає важливе місце для поставок газу в ЄС.

"Безумовно, це позитивний тренд, і нам би хотілося, щоби всі потужності української ГТС були задіяні максимально", – вказала вона.

"При цьому зараз ГТС заповнена наполовину навіть від того, що законтрактовано", – зауважила Бєлькова.

Нагадаємо, 22 лютого внаслідок обстрілу окупантами у Щасті на Луганщині загорілася та вибухнула АЗС. Станом на 14:30 на території ТЕС у м. Щастя спостерігалося горіння 3 трансформаторів.