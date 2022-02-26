Протистояти ворогу РФ: завод "Кузня на Рибальському" передав теорбороні Києва першу партію нових кулеметів

Завод "Кузня на Рибальському" передав батальйону територіальної оборони в Києві партію нових кулеметів ПКМ. Про це повідомляє 5.UA.

Заступник гендиректора "Кузні на Рибальському" Костянтин Картошкін повідомив, що сьогодні підприємство передає 10 кулеметів, а завтра ще до 40 одиниць: "Це кулемети виробництва "Кузні на Рибальскому", які дочекалися свого часу".

Ветеран війни, боєць тероборони Гліб Бабич сказав: "Це рідний мій кулемет з війни. Я ним неодноразово користувався. І всі його в армії знають. Це "Покемон", або кулемет ПКМ. Це точна машинка. Дуже висока вогнева міць. І в умілих руках він працює безвідмовно і дуже небезпечно для ворога. Тому дуже дякуємо".

"Це нам дуже допоможе і дуже не сподобається тим, проти кого ми будемо це застосовувати", – каже Бабич.