Протистояти ворогу РФ: завод "Кузня на Рибальському" передав теорбороні Києва першу партію нових кулеметів
Підприємство передало 10 кулеметів, а завтра передасть ще до 40 одиниць
Завод "Кузня на Рибальському" передав батальйону територіальної оборони в Києві партію нових кулеметів ПКМ. Про це повідомляє 5.UA.
Заступник гендиректора "Кузні на Рибальському" Костянтин Картошкін повідомив, що сьогодні підприємство передає 10 кулеметів, а завтра ще до 40 одиниць: "Це кулемети виробництва "Кузні на Рибальскому", які дочекалися свого часу".
Ветеран війни, боєць тероборони Гліб Бабич сказав: "Це рідний мій кулемет з війни. Я ним неодноразово користувався. І всі його в армії знають. Це "Покемон", або кулемет ПКМ. Це точна машинка. Дуже висока вогнева міць. І в умілих руках він працює безвідмовно і дуже небезпечно для ворога. Тому дуже дякуємо".
"Це нам дуже допоможе і дуже не сподобається тим, проти кого ми будемо це застосовувати", – каже Бабич.
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