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Противник погіршить ситуацію для себе: "Інформаційний спротив" про указ Путіна щодо збільшення армії РФ

4 грудня, 2023 понедiлок
11:30
Війна з Росією знищені окупанти

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", вважає, що російський президент Володимир Путін указом про збільшення армії РФ на 170 тисяч осіб намагається компенсувати втрати, однак це призведе до того, що збільшуючи кількість окупантів, він і збільшує їх втрати

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Щодо указу Путіна по збільшення армії РФ на 170 тис. осіб, то це говорить про те, що противнику не вистачає ресурсу по всіх напрямках. Ворог зараз може демонструвати якісь наступальні дії, але знову ж таки ці дії не мають високого рівня ефективності. Порівняємо 2022 рік, то, як на мене, це найяскравіше порівняння, коли російські війська наступали на Київ, у них було підготовлено та повністю укомплектовано 40 тис. особового складу. Вони пройшли Чернігівську та Сумську області, дійшли до Києва, і результат ефективності цього складу відомий. А щоб дійти до адміністративної межі Авдіївки, десь півтора кілометра, то там перебуває ворожого особового складу понад 40 тис. От і порівняйте, рівень ефективності російської армії", - прокоментував військово-політичний оглядач;

За його словами, російські війська можуть потроху просуватися, але це не можна назвати ефективним наступом. Але для того, щоб підсилитися їм потрібно багато ресурсу для постійної підтримки такого рівня інтенсивності.

"Цими 170 тисячами росіяни планують виправити ситуацію, хоча, мені здається, що вони її не настільки виправлять, наскільки погіршать. Тому що ці 170 тисяч треба, по-перше, підготувати, а другий момент - укомплектувати, щоб вони могли чимось діяти у зоні бойових дій, але зробити цього не зможуть. Отже, ці фактори повпливають на зростання втрат окупантів і вони будуть змушені ще більше набирати через зростання своїх втрат. Противник зараз зайшов у фазу уробороса (від грец. "той що пожирає (свій) хвіст" – ред.): можуть збільшувати свій склад, що компенсувати втрати, але збільшуючи кількість, збільшують свої втрати", - підкреслив Олександр Коваленко.

  • Раніше заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що контракти з армією РФ за рік підписали понад 452 тис. росіян. Контрактників набирали у Москві, Чечні та тимчасово окупованому Севастополі.
  • 1 грудня російський президент Володимир Путін підписав указ, який передбачає збільшення армії РФ на 170 тисяч осіб
Україна
Володимир Путін
російська армія
Київщина
Сумщина
Чернігівщина
Донеччина
Авдіївка
втрати окупантів
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