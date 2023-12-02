Противник полює за нашими пайками, - підполковник НГУ Крижанівський
Михайло Крижанівський, підполковник НГУ, командир 4-го батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж" зазначив, що на сьогодні якість українських пайків перевищує той рівень продовольчого забезпечення, який був в українській армії 10 років тому
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Якщо порівнювати забезпечення української армії 10 років тому, то український пайок у цьому та минулому роках перевищує за якістю. Особовий склад абсолютно задоволений українським пайком. А противник на наші пайки полює. Якщо щось залишається, тобто відбулися певні дії або були втрачені позиції, то ворог дуже користується цим пайком. Ми ще маємо швейцарський пайок, який нічим не перевершує український", - зауважив командир 4-го батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж".
За його словами, у бригаді "Рубіж" щодо продовольчого забезпечення та провізії немає ніяких проблем. Інколи бувають затримки з доставкою, але ці питання швиденько вирішуються і завжди є підвіз нових запасів провізії для особового складу.
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