Процедура відкликання Разумкова: Рахункова палата надала висновок
Рахункова палата передала нардепам висновок щодо звіту спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, який є необхідним для розгляду питання його відкликання з посади
Про це повідомила народна депутатка фракції Слуга народу Євгенія Кравчук у Facebook.
"Рахункова палата своїм рішенням затвердила Висновок про результати виконання кошторису Верховної Ради України у січні-серпні 2021 року і невідкладно передала народним депутатам. Дякую членам Рахункової палати за оперативну роботу", - зазначила вона.
Висновок Рахункової палати потрібен для розгляду питання відкликання з посади голови Верховної Ради.
- Нагадаємо, 4 жовтня у Верховній Раді запустили процедуру відкликання спікера парламенту Разумкова з посади.
- 5 жовтня Верховна Рада відсторонила від ведення засідань спікера парламенту Дмитра Разумкова через не дотримання 4 жовтня вимог регламенту, коли відмовився ставити на голосування пропозиції "слуг народу" до розкладу пленарних засідань.
- Згодом, Верховна Рада призначила розгляд питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови ВР на 7 жовтня.
- Нардеп-"слуга" Данило Гетманцев проведе засідання Верховної Ради України щодо відставки Дмитра Разумкова.
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