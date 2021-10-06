Процедура відкликання Разумкова: Рахункова палата надала висновок

Про це повідомила народна депутатка фракції Слуга народу Євгенія Кравчук у Facebook.

"Рахункова палата своїм рішенням затвердила Висновок про результати виконання кошторису Верховної Ради України у січні-серпні 2021 року і невідкладно передала народним депутатам. Дякую членам Рахункової палати за оперативну роботу", - зазначила вона.

Висновок Рахункової палати потрібен для розгляду питання відкликання з посади голови Верховної Ради.



Нагадаємо, 4 жовтня у Верховній Раді запустили процедуру відкликання спікера парламенту Разумкова з посади.

5 жовтня Верховна Рада відсторонила від ведення засідань спікера парламенту Дмитра Разумкова через не дотримання 4 жовтня вимог регламенту, коли відмовився ставити на голосування пропозиції "слуг народу" до розкладу пленарних засідань.

Згодом, Верховна Рада призначила розгляд питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови ВР на 7 жовтня.

Нардеп-"слуга" Данило Гетманцев проведе засідання Верховної Ради України щодо відставки Дмитра Разумкова.

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