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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Протягом доби рашисти здійснили 13 невдалих спроб наступу біля Мар'їнки, - Генштаб

Протягом доби рашисти здійснили 13 невдалих спроб наступу біля Мар'їнки, - Генштаб

27 вересня, 2023 середа
07:21
Війна з Росією на фото: ЗСУ

Росіяни проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання військ ЗСУ на загрозливі напрямки й нарощують щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону в Бєлгородській області

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ

Ситуація на основних напрямках фронту

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. За даними Генштабу, рашисти проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки. Також ворог нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаки ворогів у Сєверного на  Донеччині.

На Мар’їнському напрямку рашисти марно намагалися наступати в районі Мар’їнки Донецької області. Протягом минулої доби вони здійснили 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Шахтарському напрямку наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника в районі південніше від Новодарівки Запорізької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, штурмові дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат і виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно вражають тили ворогів.

Сили оборони мінусували пункт управління та два склади боєприпасів росіян

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Зокрема, підрозділи ракетних військ уразили 5 артилерійських засобів, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, пункт управління та 2 склади боєприпасів противника.

Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень

Росіяни, ігноруючи міжнародне гуманітарне право, і далі обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.

Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню і по позиціях українських військ, і по цивільних об’єктах нашої держави. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі й поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали низка населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької  та Херсонської областей.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

ЗСУ
Військові новини
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