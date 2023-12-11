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Війна з Росією: хроніка
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Протягом доби Росія втратила на війні з Україною 1030 військових, 19 танків і 31 бронемашину, - Генштаб

11 грудня, 2023 понедiлок
08:25
Війна з Росією Розбита техніка окупантів

Протягом минулої доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Сили оборони ліквідували 1030 окупантів, 19 танків і 31 бронемашину

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення по 11 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 339 850 (+1030) осіб,
  • танків ‒ 5655 (+19),
  • бойових броньованих машин ‒ 10560 (+31),
  • артилерійських систем – 8070 (+6),
  • РСЗВ – 919 (+0),
  • засоби ППО ‒ 605 (+0),
  • літаків – 324 (+0),
  • гелікоптерів – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6154 (+18),
  • крилаті ракети ‒ 1586 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0),
  • підводні човни - 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10636 (+13),
  • спеціальна техніка ‒ 1168 (+6).

Фото: Генштаб


Ситуація на фронті: за добу відбулося 98 боєзіткнень, Сили оборони відбили 43 атаки ворога на п'яти напрямках

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.

Ворожі обстріли України

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 18 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі 18 ворожих дронів знищено.

Також, поточної доби російські окупанти завдали чергового удару по Києву. Наслідки щодо атаки уточнюються.

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Піщане, Першотравневе, Чернещина, Дружелюбівка Харківської області; Твердохлібове, Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Колодязі, Часів Яр, Торецьк, Калинове, Очеретине, Новопокровське, Авдіївка, Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на основних напрямках фронту

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак ворога в районах Тернів, Веселого Донецької області та Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 13 атак ворога в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 49 атак противника в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного та Тоненького, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 18 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито всі атаки ворога в районі південно-східніше Вугледара Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки ворога в районі Роботиного Запорізької області.

Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 складу боєприпасів противника.

  • У ніч на 11 грудня російські окупанти запустили по території України 18 ударних БПЛА типу Shahed. Також РФ атакувала Київщину балістикою, усі цілі було знищено.

Україна
Росія
ЗСУ
втрати окупантів
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