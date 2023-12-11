Нічні атаки по Україні: силами ППО знищено 18 безпілотників та 8 балістичних ракет
У ніч на 11 грудня російські окупанти запустили по території України 18 ударних БПЛА типу Shahed. Також РФ атакувала Київщину балістикою, усі цілі було знищено
Про це повідомляє Командування Повітряних сил Збройних Сил України.
"У ніч на 11 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed з окупованого Криму, райони пусків – Чауда, Бельбек", - йдеться у повідомленні.
Загалом зафіксовано пуски 18 ударних БПЛА Shahed-136/131.
Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування "Південь", більшість – на Миколаївщині.
Зазначається, що успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Зокрема, близько 4-ї ранку 11 грудня 2023 року російські окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо – з Брянської області РФ.
Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр".
Фото: Повітряні сили
У понеділок, 11 грудня, близько 04:13 у Києві прогриміли вибухи, після чого оголосили повітряну тривогу. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок падіння уламків ракети в Києві постраждало двоє людей та виникла пожежа.
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