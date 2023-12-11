Нічні атаки по Україні: силами ППО знищено 18 безпілотників та 8 балістичних ракет

Про це повідомляє Командування Повітряних сил Збройних Сил України.

"У ніч на 11 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed з окупованого Криму, райони пусків – Чауда, Бельбек", - йдеться у повідомленні.

Загалом зафіксовано пуски 18 ударних БПЛА Shahed-136/131.

Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування "Південь", більшість – на Миколаївщині.

Зазначається, що успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Зокрема, близько 4-ї ранку 11 грудня 2023 року російські окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо – з Брянської області РФ.

Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр".



Фото: Повітряні сили

У понеділок, 11 грудня, близько 04:13 у Києві прогриміли вибухи, після чого оголосили повітряну тривогу. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок падіння уламків ракети в Києві постраждало двоє людей та виникла пожежа.