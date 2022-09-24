Підтверджено ще одне контрольне ураження Каховського мосту, ліквідовано понад 50 рашистів та близько 20 одиниць техніки, літак та гелікоптер

Про це повідомляє ОК "Південь".

Ворог продовжує свої намагання втриматися на рубежах оборони, але, під впливом наших активних дій, змушений облаштовувати нові, на більшому віддалені від теперішньої лінії фронту.

ЗСУ провели підготовчу роботу щодо виявлення пунктів управління, місць зосередження ворожого озброєння та техніки, встановлення місць підтягування резерву, в тому числі й залізницею з напрямку тимчасово окупованого Криму. Над цими об’єктами встановлюється вогневий контроль.

Авіація ЗСУ нанесла 20 ударів по ворогу. В Миколаївському районі знищено ворожий гелікоптер Мі-8, а в Бериславському районі Херсонщини силами та засобами протиповітряної оборони збито російський штурмовик Су-25.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 290 вогневих завдань, в тому числі уразивши понтонну переправу в Новій Каховці, два скупчення озброєння та техніки в Бериславському районі, 3 осередки сил та засобів в Каховському й Херсонському районах, станцію радіоелектронної боротьби в районі Крутого Яру, зенітно-ракетний комплекс "Тор" в Баштанському районі Миколаївщини, колону озброєння та техніки – в Каховці.

Підтверджено ще одне контрольне ураження Каховського мосту.

Інші втрати ворога за бойовий день складають 51 рашист, 152 мм гаубиця "Мста-Б", танк і 16 одиниць іншої авто-бронетехніки.

В Чорному морі маневрують 15 ворожих кораблів та катерів, серед яких 3 надводних та 1 підводний носій "Калібрів". Їх напоготові 28.

Нагадаємо, напередодні ворог застосував на Півдні хімічну зброю: обійшлось без жертв та критичних станів.

Також окупанти 23 вересня на Півдні запустили 9 іранських дронів, більшість з них збито, 1 людина загинула.

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