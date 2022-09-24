Окупанти 23 вересня на Півдні запустили 9 іранських дронів, більшість з них збито, 1 людина загинула
Більшість безпілотників – це "Шахід-136", проте силам ППО вдалося вперше збити багатоцільовий ударний БпЛА "Mohajer-6"
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Одесу двічі атакували дрони-камікадзе з напрямку Чорного моря. Внаслідок влучання двох дронів зруйновано адмінбудівлю в припортовій зоні. Ще один "Шахід-136" - збитий над морем. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька навколишніх будинків. Загинула одна цивільна особа.
Під час повторної повітряної атаки Одеси, силами протиповітряної оборони над морем знищено ще 4 дрони-камікадзе. Серед них вперше в Україні збитий багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва "Mohajer-6" (Мохаджер-6), призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження.
Ще один "Шахід-136" атакував ввечері наші позиції на лінії зіткнення в Березнегуватській громаді Миколаївщини.
При спробі атакувати напрямок порту Південного черговий "Шахід-136" також влучно збитий.
- Нагадаємо, напередодні ворог застосував на Півдні хімічну зброю: обійшлось без жертв та критичних станів.
- Також іранськими БПЛА вдарили по Дніпропетровщині. Дрон-камікадзе впав на подвір'я - шестеро людей постраждали.
- Відзначимо, 23 вересня Україна позбавила посла Ірану акредитації у зв'язку з наданням Тегераном Росії ударних дронів для використання у бойових діях.
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