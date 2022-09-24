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На Дніпропетровщині збитий ЗСУ іранський дрон-камікадзе впав на подвір'я - шестеро людей постраждали

24 вересня, 2022 субота
01:12
війна з Росією Іранський дрон-камікадзе, збитий ППО, впав на подвір'я

Внаслідок падіння безпілотника виникла пожежа: три господарчі споруди зруйновано, пошкоджено приватний будинок, дві автівки

Внаслідок падіння безпілотника виникла пожежа: три господарчі споруди зруйновано, пошкоджено приватний будинок, дві автівки

Про це повідомляє у телеграм голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Надвечір сили ППО збили над Дніпропетровщиною два дрони-камікадзе типу "Шахід-136". Один безпілотник впав на подвір’я домогосподарства, там сталася пожежа. Шестеро осіб постраждали, одну людину шпиталізовано. Три господарчі споруди зруйновано, пошкоджено приватний будинок, дві автівки", - йдеться у дописі.

Залишки другого дрону виявили на одному з автошляхів області. Пошкоджено 100 квадратних метрів дорожнього покриття.

"Такими дронами атакували нашу область не вперше. Росіяни чомусь називають їх "Герань-2", їхній звук схожий на звук мопеда. Західні ЗМІ пишуть, що тактика використання іранських "шахідів" передбачає роботу двох дронів по одній цілі. Вочевидь, таку тактику ми сьогодні й спостерігали", - додав Микола Лукашук.

Також очільник облради повідомив, що після ранкового обстрілу Марганця в місті пошкоджено 90 приватних житлових будинків. Окрім цього – ще понад півсотні господарчих споруд, 6 багатоповерхівок, магазини, пошта, аптека, газогони, лінії електропередач. Наразі аварійні бригади вже повернули світло в оселі людей.

  • Відзначимо, 23 вересня Україна позбавила посла Ірану акредитації у зв'язку з наданням Тегераном Росії ударних дронів для використання у бойових діях.

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ППО
Іран
Дніпропетровщина
безпілотник
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