На Дніпропетровщині збитий ЗСУ іранський дрон-камікадзе впав на подвір'я - шестеро людей постраждали
Внаслідок падіння безпілотника виникла пожежа: три господарчі споруди зруйновано, пошкоджено приватний будинок, дві автівки
Внаслідок падіння безпілотника виникла пожежа: три господарчі споруди зруйновано, пошкоджено приватний будинок, дві автівки
Про це повідомляє у телеграм голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Надвечір сили ППО збили над Дніпропетровщиною два дрони-камікадзе типу "Шахід-136". Один безпілотник впав на подвір’я домогосподарства, там сталася пожежа. Шестеро осіб постраждали, одну людину шпиталізовано. Три господарчі споруди зруйновано, пошкоджено приватний будинок, дві автівки", - йдеться у дописі.
Залишки другого дрону виявили на одному з автошляхів області. Пошкоджено 100 квадратних метрів дорожнього покриття.
"Такими дронами атакували нашу область не вперше. Росіяни чомусь називають їх "Герань-2", їхній звук схожий на звук мопеда. Західні ЗМІ пишуть, що тактика використання іранських "шахідів" передбачає роботу двох дронів по одній цілі. Вочевидь, таку тактику ми сьогодні й спостерігали", - додав Микола Лукашук.
Також очільник облради повідомив, що після ранкового обстрілу Марганця в місті пошкоджено 90 приватних житлових будинків. Окрім цього – ще понад півсотні господарчих споруд, 6 багатоповерхівок, магазини, пошта, аптека, газогони, лінії електропередач. Наразі аварійні бригади вже повернули світло в оселі людей.
- Відзначимо, 23 вересня Україна позбавила посла Ірану акредитації у зв'язку з наданням Тегераном Росії ударних дронів для використання у бойових діях.
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