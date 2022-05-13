Протягом ночі на 13 травня росіяни обстрілювали Азовсталь, триває штурм, - Паламар

Про це заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар, позивний "Калина" у коментарі для УП.

"Цілу ніч тривали обстріли. Авіаційні та артилерійські. Продовжується штурм заводу за допомогою піхоти. Тобто піхота штурмує за допомогою бронетехніки та танків, артилерійських обстрілів", - сказав він.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що окупанти 13 травня під прикриттям обстрілів намагаються потрапити всередину Азовсталі в Маріуполі.