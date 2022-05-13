Протягом ночі на 13 травня росіяни обстрілювали Азовсталь, триває штурм, - Паламар
13 травня російська піхота продовжує штурм меткомбінату "Азовсталь" у Маріуполі
Про це заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар, позивний "Калина" у коментарі для УП.
"Цілу ніч тривали обстріли. Авіаційні та артилерійські. Продовжується штурм заводу за допомогою піхоти. Тобто піхота штурмує за допомогою бронетехніки та танків, артилерійських обстрілів", - сказав він.
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що окупанти 13 травня під прикриттям обстрілів намагаються потрапити всередину Азовсталі в Маріуполі.
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