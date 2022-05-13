Російські військові під прикриттям обстрілів намагаються по землі прорватись усередину Азовсталі
Окупанти 13 травня під прикриттям обстрілів намагаються потрапити всередину Азовсталі в Маріуполі
Про це в телеграмі написав радник мера міста Петро Андрющенко.
"Маріуполь. Азовсталь. Окупанти під прикриттям обстрілів намагаються по землі прорватись в середину заводу. Практично в прямому етері. Ситуація день на день стає складнішою", - наголосив він.
- Україна веде перемовини про евакуацію 38 важкопоранених захисників Азовсталі в обмін на окупантів.
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