Про це в телеграмі написав радник мера міста Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Азовсталь. Окупанти під прикриттям обстрілів намагаються по землі прорватись в середину заводу. Практично в прямому етері. Ситуація день на день стає складнішою", - наголосив він.

Україна веде перемовини про евакуацію 38 важкопоранених захисників Азовсталі в обмін на окупантів.

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